Кинолог дал советы, как выбрать хорошего ветеринара для собаки

Владельцам собак рекомендуется выбирать ветеринара по реальным отзывам, ознакомившись с конкретной информацией о его работе, посоветовал кинолог Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он отметил, что общий рейтинг о клинике может быть неинформативен.

Если ветеринар активно ведет социальные сети и не скрывает комментарии о своей работе — это хороший знак, отметил Голубев. По его мнению, открытость специалиста и прозрачность его деятельности могут стать залогом безопасности. Отказ разъяснять диагноз или объяснять необходимость процедур, напротив, будет тревожным признаком.

Специалист напомнил, что квалифицированный ветеринар всегда будет соблюдать санитарные правила и нормы. В случае повышенной тревожности или агрессии у питомца, он не будет применять физическую силу или грубую фиксацию.

Профессионал строит свой подход к животным на доверии и общении, а не на доминировании. Наконец, он не будет навязывать лишние услуги, скрывать документы или выписывать серьезные лекарства без предупреждения о побочных эффектах.

Ранее Голубев предупредил, что в дог-френдли-местах питомцы могут заразиться инфекциями. Также собаки могут испытать стресс при посещении подобных заведений.