Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 13:18

Кинолог дал советы, как выбрать хорошего ветеринара для собаки

Кинолог Голубев: нужно выбирать ветеринара для собаки по реальным отзывам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Владельцам собак рекомендуется выбирать ветеринара по реальным отзывам, ознакомившись с конкретной информацией о его работе, посоветовал кинолог Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он отметил, что общий рейтинг о клинике может быть неинформативен.

Если ветеринар активно ведет социальные сети и не скрывает комментарии о своей работе — это хороший знак, отметил Голубев. По его мнению, открытость специалиста и прозрачность его деятельности могут стать залогом безопасности. Отказ разъяснять диагноз или объяснять необходимость процедур, напротив, будет тревожным признаком.

Специалист напомнил, что квалифицированный ветеринар всегда будет соблюдать санитарные правила и нормы. В случае повышенной тревожности или агрессии у питомца, он не будет применять физическую силу или грубую фиксацию.

Профессионал строит свой подход к животным на доверии и общении, а не на доминировании. Наконец, он не будет навязывать лишние услуги, скрывать документы или выписывать серьезные лекарства без предупреждения о побочных эффектах.

Ранее Голубев предупредил, что в дог-френдли-местах питомцы могут заразиться инфекциями. Также собаки могут испытать стресс при посещении подобных заведений.

ветеринары
кинологи
собаки
питомцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.