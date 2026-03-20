20 марта 2026 в 14:25

Кинолог предупредил об опасностях дог-френдли заведений

Кинолог Голубев: в дог-френдли местах можно подхватить инфекцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В дог-френдли местах питомцы могут заразиться инфекциями, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Также собаки могут испытать стресс при посещении подобных заведений.

Кроме того, важно учитывать: не все собаки могут оказаться готовыми к посещению подобных мест, что создаст стресс как для них, так и для окружающих, — рассказал Голубев.

Он отметил, что в таких заведениях используются общие миски и лежанки для собак. Он посоветовал хозяевам пользоваться своими емкостями для корма, чтобы обезопасить здоровье собаки и избежать конфликтных ситуаций, в которых собаки могут претендовать на одну и ту же миску.

Ранее сообщалось, что 42% россиян поддерживают существование дог-френдли кафе и ресторанов. При этом 23% из них отмечают, что считают правильным нахождение в таких местах только домашних питомцев, которые пришли вместе с хозяевами.

