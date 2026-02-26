Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 16:24

Стало известно, как россияне относятся к дог-френдли кафе

KP.RU: 42% опрошенных поддерживают существование дог-френдли кафе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
42% россиян поддерживают существование дог-френдли кафе и ресторанов, об этом свидетельствует опрос KP.RU. При этом 23% из них отмечают, что считают правильным нахождение в таких местах только домашних питомцев, которые пришли вместе с хозяевами. Тем временем 19% выступают за то, чтобы в точки общепита пускали и бездомных животных, если на улице холодно.

Очень мило, когда кофейни вешают объявление, что они всегда рады не только посетителям, но и их питомцам. Мне нравится такой подход. Что же касается бродячих собачек, думаю, можно пустить их погреться, но лучше не в общий зал, а в закутке отдаленном, — выразила мнение одна из респонденток.

Тем временем 55% опрошенных уверены, что в кафе и рестораны пускать с животными нельзя. По их мнению, это нарушает санитарную безопасность. В опросе приняли участие 6,2 тыс. человек.

Ранее президент РКФ Владимир Голубев заявил, что кинологическая федерация не поддерживает законопроект о запрете посещения общественных мест с собаками. По его словам, подобные меры подрывают развитие дог-френдли-среды в стране.

