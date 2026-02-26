Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 17:42

Экономист ответила, на сколько взлетят цены на букеты к 8 Марта

Экономист Сазанова: средняя цена за букет к 8 Марта вырастет до 4,5 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Средняя стоимость букета на Международный женский день составит около 4,5 тыс. рублей, заявила NEWS.ru доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее словам, в преддверии 8 Марта ожидается повышение цен на цветы до 15–20%.

С учетом всех тенденций можно сказать, что если в 2025 году цветы подорожали на 15%, а в 2026 году уже примерно на 7%, то можно ожидать и дальнейшего повышения. В целом, мы увидим подорожание на 15–20%. Особенно это будет заметно в пик 6–8 марта. К слову, 9 числа цены начнут снижаться. Если в 2025 году средняя стоимость букета была около 3 тыс. рублей, то в 2026 году уже некоторые эксперты отмечают 3,6 тыс. рублей. Видимо, к праздникам цена поднимется до 4–4,5 тыс. рублей, — поделилась Сазанова.

Она отметила, что анализ тенденций на рынке цветов, особенно букетов на 8 Марта, несет противоречивый характер. С одной стороны, по словам экономиста, цены растут из-за увеличения НДС, тарифов ЖКХ и общего уровня инфляции. С другой стороны, как подчеркнул эксперт, за последние годы покупатели стали чаще выбирать местные сорта цветов, которые выращивают в частных теплицах вблизи городов.

Российские розы показали себя красивыми, устойчивыми к увяданию и в целом праздничными. Кроме того, усложнение транспортировки импортных цветов привело к тому, что букеты из ранее всеми любимых голландских роз стали стоять в вазах гораздо меньше, чем местные сорта, за счет удлинения трафика транспортировки, — резюмировала Сазанова.

Ранее сообщалось, что российские таможенники значительно увеличили объемы оформления свежих цветов к 8 Марта. В феврале среднесуточный ввоз букетов вырос на 75% по сравнению с январем и превысил 350 тонн.

цены
цветы
Россия
праздники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
