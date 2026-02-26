Экономист ответила, на сколько взлетят цены на букеты к 8 Марта Экономист Сазанова: средняя цена за букет к 8 Марта вырастет до 4,5 тыс. рублей

Средняя стоимость букета на Международный женский день составит около 4,5 тыс. рублей, заявила NEWS.ru доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее словам, в преддверии 8 Марта ожидается повышение цен на цветы до 15–20%.

С учетом всех тенденций можно сказать, что если в 2025 году цветы подорожали на 15%, а в 2026 году уже примерно на 7%, то можно ожидать и дальнейшего повышения. В целом, мы увидим подорожание на 15–20%. Особенно это будет заметно в пик 6–8 марта. К слову, 9 числа цены начнут снижаться. Если в 2025 году средняя стоимость букета была около 3 тыс. рублей, то в 2026 году уже некоторые эксперты отмечают 3,6 тыс. рублей. Видимо, к праздникам цена поднимется до 4–4,5 тыс. рублей, — поделилась Сазанова.

Она отметила, что анализ тенденций на рынке цветов, особенно букетов на 8 Марта, несет противоречивый характер. С одной стороны, по словам экономиста, цены растут из-за увеличения НДС, тарифов ЖКХ и общего уровня инфляции. С другой стороны, как подчеркнул эксперт, за последние годы покупатели стали чаще выбирать местные сорта цветов, которые выращивают в частных теплицах вблизи городов.

Российские розы показали себя красивыми, устойчивыми к увяданию и в целом праздничными. Кроме того, усложнение транспортировки импортных цветов привело к тому, что букеты из ранее всеми любимых голландских роз стали стоять в вазах гораздо меньше, чем местные сорта, за счет удлинения трафика транспортировки, — резюмировала Сазанова.

Ранее сообщалось, что российские таможенники значительно увеличили объемы оформления свежих цветов к 8 Марта. В феврале среднесуточный ввоз букетов вырос на 75% по сравнению с январем и превысил 350 тонн.