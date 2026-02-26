Зимняя Олимпиада — 2026
Они как будто из космоса! Три необычных комнатных растения: «журавлиный цветок», «сладкая чаша» и бутылочное дерево

Фото: D-NEWS.ru
Хотите превратить квартиру в тропический оазис с эффектом «вау»? Эти три растения выглядят так, будто прибыли с другой планеты. Они не просто украшают интерьер — они создают настроение, стиль и атмосферу настоящего ботанического шоу.

Нолина, которую называют бутылочным деревом или слоновой пальмой, — эффектный многолетник с утолщённым бутылкообразным стволом и пышной декоративной листвой. Она идеально вписывается в офис, гостиную, на балкон или террасу, а летом способна украсить беседку и приусадебный участок. Растение обожает тепло: в тёплый сезон комфортная температура для него составляет +20–25 °C, зимой — около +10–12 °C, главное — не допускать понижения ниже +7 °C. Благодаря необычной форме нолина моментально становится акцентом в любом пространстве.

Стрелиция королевская — настоящая звезда среди экзотических культур. Её яркие цветы напоминают тропическую птицу в полёте, поэтому растение часто называют «райской птицей» или «журавлиным цветком». В домашних условиях стрелиция обычно вырастает до 90 см, реже — до полутора метров. Цветёт с осени до весны, раскрывая жёлто-оранжевые соцветия, которые выглядят по-настоящему фантастично.

Пассифлора «Сладкая чаша» — неприхотливая тропическая лиана, известная также как пурпурная гранадилла или маракуйя. Её побеги длиной до 3–4 метров с резными листьями и цепкими усами легко оплетают решётки и опоры. С апреля по ноябрь растение радует ароматными цветами, которые затем превращаются в душистые плоды размером с куриное яйцо. Летом пассифлору можно держать на свежем воздухе, а с наступлением холодов вернуть в дом.

Ранее мы рассказывали о цветах на замену неблагодарным петуниям. Новая супермодель цветника — цветет без забот все лето.

Проверено редакцией
