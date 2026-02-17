В Госдуме приняли закон о выдаче комнат одной категории студентов

Зимняя Олимпиада — 2026
Госдума приняла закон о выдаче отдельных комнат в общежитиях семейным студентам

Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий вузы предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей. Один из разработчиков законопроекта, депутат Артем Метелев заявил на заседании, что о введении семейных комнат парламентариев просили сами студенты.

В российских вузах будут созданы семейные блоки, квартиры и комнаты, которые в приоритетном порядке будут предоставляться молодым и студенческим семьям, даже если супруги учатся в разных университетах. Об этом нас просили сами студенты, мы их услышали, — отметил Метелев.

Согласно новым нормам, вузы обязаны выделять отдельные комнаты семьям студентов, которые нуждаются в жилье. Речь идет о супружеских парах, где оба учатся очно, а также о студентах, воспитывающих детей.

Если в данный момент таких семей в общежитии нет, свободные комнаты можно временно заселять другими студентами. Однако как только появляется нуждающаяся семья, помещение должно быть освобождено и передано им. Приоритет остается за студентами с детьми или в браке.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявлял, что в России предложили ввести специальную стипендию для семейных студентов, обучающихся очно. Он подчеркнул, что ее размер мог бы составлять один прожиточный минимум на каждого учащегося.

До этого стало известно, что с 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составит 729 тыс. рублей. Это выше нынешнего показателя более чем на 38 тыс. рублей.

