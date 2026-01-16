Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 20:18

Стал известен размер маткапитала с 1 февраля

С 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит 729 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составит 729 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Это выше нынешнего показателя более чем на 38 тыс. рублей, передает ТАСС.

Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей (728 921,9 рублей), — сказал он.

Если в семье, уже получившей сертификат на первого ребенка, рождается второй, ей будет дополнительно выплачено свыше 234 тыс. рублей (234 321,23 рублей). В случае, когда семья не обращалась за поддержкой при рождении первенца, при появлении второго ребенка ей сразу выдадут полную сумму — 963 тыс. рублей (963 243,2 рублей).

До этого с 1 января 2026 года необходимый годовой доход на каждого взрослого для получения единого детского пособия в России был увеличен до восьми МРОТ (около 216,7 тыс. рублей). При расчете будут учитываться выплаты по временной нетрудоспособности.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер социальной пенсии в России после плановой индексации в апреле 2026 года достигнет примерно 16,5 тыс. рублей. Данный показатель учитывает все виды социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца.

маткапитал
финансы
дети
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые заявили, что четыре инфекции угрожают миру новой пандемией
В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»
«Возмущение на высоких широтах»: на планету обрушилась магнитная буря
Усольцев — убийца? Правда ли, что он расправился с семьей в тайге, детали
Как у узбекской бабушки: готовим идеальную слоеную самсу в домашней духовке
В Запорожской области почти 37 тыс. человек остались без света
Названа дата запуска беспилотных поездов на МЦК в Москве
Больше сотни беспилотных «Ласточек» запустят до 2029 года
«Немножко не так»: Ковальчук объяснила резонансные слова Чумакова о семье
Назван размер выплат героям труда в 2026 году
Верховный суд развеял главный миф о браке иностранца с россиянином
«Это глупости»: смогут ли США списать царские долги с РФ? Мнение депутатов
В Минтруде анонсировали увеличение пособия при рождении ребенка
Опрос показал отношение украинцев к референдуму по конфликту с Россией
В России проиндексируют маткапитал и еще 40 выплат
Стал известен размер маткапитала с 1 февраля
«Звучит как начало шутки»: глава МО Италии о военных Европы в Гренландии
Украинский чиновник заработал $1,3 млн на бракованных очках для ВСУ
Суд определил судьбу миллиардного имущества экс-мэра Сочи
«Связали руки»: в Китае объяснили «неадекватную» позицию Зеленского
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.