Стал известен размер маткапитала с 1 февраля С 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит 729 тыс. рублей

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составит 729 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Это выше нынешнего показателя более чем на 38 тыс. рублей, передает ТАСС.

Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей (728 921,9 рублей), — сказал он.

Если в семье, уже получившей сертификат на первого ребенка, рождается второй, ей будет дополнительно выплачено свыше 234 тыс. рублей (234 321,23 рублей). В случае, когда семья не обращалась за поддержкой при рождении первенца, при появлении второго ребенка ей сразу выдадут полную сумму — 963 тыс. рублей (963 243,2 рублей).

До этого с 1 января 2026 года необходимый годовой доход на каждого взрослого для получения единого детского пособия в России был увеличен до восьми МРОТ (около 216,7 тыс. рублей). При расчете будут учитываться выплаты по временной нетрудоспособности.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер социальной пенсии в России после плановой индексации в апреле 2026 года достигнет примерно 16,5 тыс. рублей. Данный показатель учитывает все виды социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца.