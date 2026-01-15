В ГД озвучили средний размер социальной пенсии в 2026 году Депутат Панеш: средний размер социальной пенсии составит около 16,5 тыс. рублей

Средний размер социальной пенсии в России после плановой индексации в апреле 2026 года достигнет примерно 16,5 тыс. рублей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с РИА Новости. Данный показатель учитывает все виды социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Депутат уточнил, что в бюджетных расчетах заложена конкретная сумма в 16 590 рублей. При этом базовый размер социальной пенсии по старости и для инвалидов II группы после повышения составит 9424 рубля 12 копеек. Индексация этих выплат с 1 апреля 2026 года запланирована на уровне 6,8%.

В бюджетных расчетах средний размер после апрельского повышения указан на уровне 16 590 рублей. Для ориентира: социальная пенсия по старости и по инвалидности II группы после повышения составляет 9424,12 рубля, — указано в сообщении.

Среднее значение оказывается существенно выше базового размера, так как в расчет включаются более высокие пенсии по случаю потери кормильца и для детей-инвалидов. Социальные пенсии предназначены для граждан, не набравших необходимого страхового стажа, а также для нетрудоспособных категорий населения. Запланированная индексация коснется миллионов получателей этих выплат.

