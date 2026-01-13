Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 04:26

Перечислены регионы, где проживает больше всего пенсионеров

РИАН: в Подмосковье и Краснодарском крае проживает больше всего пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва, Московская область и Краснодарский край стали российскими регионами с наибольшим числом жителей пенсионного возраста, пишет РИА Новости со ссылкой на официальную статистику. На абсолютных лидеров в сумме приходится 16% от всего старшего поколения страны.

Согласно расчетам, в Москве проживает 3 млн пенсионеров, в Московской области — 1,95 млн, а в Краснодарском крае — 1,6 млн человек. В пятерку наиболее «возрастных» регионов также вошли Санкт-Петербург (1,44 млн получателей пенсий) и Свердловская область (1,25 млн). Далее в рейтинге следуют Ростовская область (1,15 млн), Республика Башкортостан (1,12 млн) и Республика Татарстан (1,1 млн). Тюменская область также перешагнула отметку в миллион пенсионеров, а Челябинская область замыкает первую десятку с 978 тыс. человек.

При этом в России есть только два региона, в котором проживает менее 15 тыс. пенсионеров, — Чукотка и Ненецкий автономный округ, — указано в сообщении.

Распределение пенсионеров по стране крайне неравномерно и напрямую связано с общей численностью населения и миграционными потоками. Основная доля граждан старшего поколения сконцентрирована в крупнейших городах-миллионниках и наиболее густонаселенных регионах центральной и южной части России. При этом наименьшее количество пенсионеров, как и следовало ожидать, проживает в малонаселенных автономных округах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что ряд категорий российских пенсионеров имеет право на значительное увеличение фиксированной выплаты. Речь идет о двойном размере базовой части пенсии, которая положена гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы.

пенсионеры
численность
Москва
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики озвучили, сколько наемников ВСУ превратились в «пушечное мясо»
Гороскоп 13 января: у кого изменится личная жизнь, кому пора в спортзал?
Юрист ответил, что грозит за неправильную уборку снега на даче
Пять дней и ломают замки: как приставы будут выселять Долину, что ей грозит
Наступление ВС РФ на Гуляйполе открывает бреши в обороне ВСУ
Нарколог назвал неочевидную причину никотиновой зависимости
Раскрыты преимущества России перед ВСУ и армиями Евросоюза и НАТО
Беременность в сновидениях: правдивое толкование
Раскрыт сценарий захвата Гренландии администрацией Трампа
Весной в России запретят автоматическое списывание средств со счетов
Приставы составили портрет злостного неплательщика штрафов
В США озвучили, какие органы власти играли огромную роль в жизни страны
Перечислены регионы, где проживает больше всего пенсионеров
Россия пообещала военный ответ на каждую атаку ВСУ
Названы главные причины отказа в пластической операции
Россия установила рекорд по импорту кофе из латиноамериканской страны
Дело экс-депутата Бальбека расширили новым обвинением
Перечислены ошибки в трудовой книжке, которые могут сократить размер пенсии
Атака на Украину ночью 13 января: удары по ТЭЦ, взрывы, что известно
Миротворцы ООН попали под обстрел израильского танка в Ливане
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде
Общество

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.