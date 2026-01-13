Перечислены регионы, где проживает больше всего пенсионеров РИАН: в Подмосковье и Краснодарском крае проживает больше всего пенсионеров

Москва, Московская область и Краснодарский край стали российскими регионами с наибольшим числом жителей пенсионного возраста, пишет РИА Новости со ссылкой на официальную статистику. На абсолютных лидеров в сумме приходится 16% от всего старшего поколения страны.

Согласно расчетам, в Москве проживает 3 млн пенсионеров, в Московской области — 1,95 млн, а в Краснодарском крае — 1,6 млн человек. В пятерку наиболее «возрастных» регионов также вошли Санкт-Петербург (1,44 млн получателей пенсий) и Свердловская область (1,25 млн). Далее в рейтинге следуют Ростовская область (1,15 млн), Республика Башкортостан (1,12 млн) и Республика Татарстан (1,1 млн). Тюменская область также перешагнула отметку в миллион пенсионеров, а Челябинская область замыкает первую десятку с 978 тыс. человек.

При этом в России есть только два региона, в котором проживает менее 15 тыс. пенсионеров, — Чукотка и Ненецкий автономный округ, — указано в сообщении.

Распределение пенсионеров по стране крайне неравномерно и напрямую связано с общей численностью населения и миграционными потоками. Основная доля граждан старшего поколения сконцентрирована в крупнейших городах-миллионниках и наиболее густонаселенных регионах центральной и южной части России. При этом наименьшее количество пенсионеров, как и следовало ожидать, проживает в малонаселенных автономных округах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что ряд категорий российских пенсионеров имеет право на значительное увеличение фиксированной выплаты. Речь идет о двойном размере базовой части пенсии, которая положена гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы.