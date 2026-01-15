Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 16:12

«Автобусная армия» и американская орда: расстановка сил в Гренландии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ
Европейские государства планируют направить в Гренландию войска на фоне угрозы аннексии со стороны Соединенных Штатов Америки. При этом отправляемое число солдат резко контрастирует с мощью группировки, которую президент США Дональд Трамп может направить на захват острова. О том, сколько солдат планируют защищать датскую территорию от американского вторжения, — в инфографике NEWS.ru.

По данным немецкого издания Bild, Германия отправит на помощь гренландцам самую многочисленную группировку среди других участников так называемой разведывательной миссии — 13 человек. Также на остров прибудут два норвежских солдата, а от Великобритании отправится один военнослужащий. В Вооруженных силах Дании, которой принадлежит Гренландия, состоит 25 тыс. человек, армейский резерв составляет еще 63 тыс. человек. Однако за океаном Дания способна содержать на постоянной основе лишь по тысяче солдат, а краткосрочно — 5 тыс. человек.

На фоне численности разведывательной миссии, которую журналисты оценивают как «одну автобусную группу», численность армейской группировки США выглядит колоссальной. Так, в официальных документах Министерства войны США указано, что численность активного персонала вооруженных сил страны оценивается почти в 1,4 млн человек. При этом американский контингент в Европе состоит примерно из 75 тыс. человек.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

армия США
Гренландия
Европа
Евросоюз
армии
численность
инфографика
