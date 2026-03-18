18 марта 2026 в 11:56

Родители погибшего в Иране летчика США обратились к властям

Семья умершего на Ближнем Востоке военного осудила действия США в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Семья сержанта армии США Тайлера Симмонса, погибшего в ходе эскалации на Ближнем Востоке, открыто выступила против военного участия Соединенных Штатов в конфликте с Ираном, сообщает aif.ru. Родители летчика назвали текущее противостояние «ненужным» и подчеркнули, что трагедии можно было избежать.

Мы не должны были участвовать в этой войне. Это было необоснованно, и вот к чему это привело, — заявили родители сержанта.

Они также призвали немедленно остановить конфликт, чтобы уберечь другие семьи от невосполнимых утрат. Гибель Симмонса стала 13-й потерей среди американских военнослужащих с начала активной фазы боевых действий, что усилило общественное давление на Вашингтон с требованиями прекратить огонь.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что участие в церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе операции против Ирана, не заставило его усомниться в правильности решения. Напротив, по словам американского лидера, родственники погибших призвали его довести начатое до конца.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внебрачный сын Бедроса Киркорова пришел на его могилу в годовщину смерти
Умерший в СИЗО похититель девочки признал вину
Воевавших за Россию иностранцев запретили выдворять из страны
Биолог объяснил, почему высокий сахар вреден для пенсионеров
Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Опубликовано видео с могилы Бедроса Киркорова спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

