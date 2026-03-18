Родители погибшего в Иране летчика США обратились к властям

Семья сержанта армии США Тайлера Симмонса, погибшего в ходе эскалации на Ближнем Востоке, открыто выступила против военного участия Соединенных Штатов в конфликте с Ираном, сообщает aif.ru. Родители летчика назвали текущее противостояние «ненужным» и подчеркнули, что трагедии можно было избежать.

Мы не должны были участвовать в этой войне. Это было необоснованно, и вот к чему это привело, — заявили родители сержанта.

Они также призвали немедленно остановить конфликт, чтобы уберечь другие семьи от невосполнимых утрат. Гибель Симмонса стала 13-й потерей среди американских военнослужащих с начала активной фазы боевых действий, что усилило общественное давление на Вашингтон с требованиями прекратить огонь.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что участие в церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе операции против Ирана, не заставило его усомниться в правильности решения. Напротив, по словам американского лидера, родственники погибших призвали его довести начатое до конца.