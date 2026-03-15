15 марта 2026 в 15:30

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Беру кефир, сыр и муку — и жарю пышные немецкие кребли, которые напоминают хворост, но получаются более нежными и воздушными. Получается обалденная вкуснятина: румяные пышные кребли с золотистой корочкой и мягкой тягучей серединкой с ароматными нотками сыра. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 300 миллилитров кефира, 1 яйцо, 300 граммов муки, 150 граммов твердого сыра, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара, растительное масло для жарки. Сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске смешайте кефир с содой и оставьте на пару минут.

Добавьте яйцо, соль, сахар и тертый сыр, перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое нелипкое тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 сантиметр и нарежьте на полоски или ромбики. В центре каждого кусочка сделайте небольшой надрез и выверните один край, формируя кребль. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте кребли с обеих сторон до румяной корочки.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
