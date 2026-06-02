Окрошка на сыворотке и кефире — единственный рецепт, который помирил моих друзей в холиваре

Я перепробовал все виды окрошки, но именно эта, с сывороткой и кефиром, стала моей любимой: нежная, кисленькая и без тяжести.

Ингредиенты

Кефир — 500 мл, сыворотка молочная — 500 мл, картофель — 4 шт., куриное филе — 300 г, яйца — 2 шт., огурцы — 3 шт., редис — 200 г, укроп — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный горошком — 3–4 шт., кориандр (семена) — 1/2 ч. л., лавровый лист — 1 шт.

Как готовлю

Сначала варю картофель в мундире — 30 минут, остужаю и даю отлежаться, чтобы не разваливался при нарезке. Тем временем отвариваю куриное филе в подсоленной воде с горошинами перца, кориандром и лавровым листом — 20 минут, остужаю. Яйца варю вкрутую 10 минут. Режу картофель, огурец, редис и курицу соломкой, яйца — кубиками, зелень мелко рублю.

Смешиваю все сухие ингредиенты в миске, заливаю смесью кефира и сыворотки, солю. Разливаю по тарелкам, украшаю четвертинками яйца и подаю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ждал подвоха, но сыворотка с кефиром дали идеальную кислинку и невесомую текстуру. Окрошка получилась нежной как облако и при этом сытной — курица не перебивает, а дополняет. Советую добавить побольше зелени и дать постоять час в холодильнике, чтобы вкусы подружились.

Дмитрий Демичев
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
