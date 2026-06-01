Никаких больше пирожков: беру картошку и пеку турецкие пиде — без кучи масла в духовке

Фото: D-NEWS.ru
Если дома есть немного картошки и стакан кефира, готовлю турецкие пиде вместо привычных пирожков. Возиться с жаркой не приходится, ведь эти аппетитные лодочки выпекаются в духовке и получаются не менее вкусными.

Мягкое тесто на кефире отлично сочетается с нежной картофельной начинкой и солоноватой брынзой.

Для приготовления вам понадобится

Кефир — 250 мл, сливочное масло — 50 г, мука — 450 г, сода — 0,5 ч. л., сахар — 1,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л. Для начинки: отварной картофель — 500 г, сливочное масло — 20 г, брынза — 70 г, зеленый лук — по вкусу, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Приготовление

В кефир добавьте соду, соль и сахар, хорошо перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло, затем постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте его и оставьте на 20 минут. Для начинки разомните отварной картофель, добавьте растопленное масло, соль и перец. Затем вмешайте мелко нарезанный зеленый лук и натертую брынзу.

Тесто разделите на четыре равные части и оставьте отдохнуть еще на 5 минут. Каждую часть раскатайте в овальную лепешку и переложите на противень, застеленный пергаментом. По центру распределите начинку, а края теста заверните к середине, формируя характерные лодочки. Смажьте тесто желтком и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 25 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила такие турецкие пиде. Особенно понравилось, что тесто получилось очень мягким и нежным, а начинка — сытной и ароматной. Брынза придает приятную пикантность, а зеленый лук делает вкус более свежим.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
