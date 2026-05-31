Вместо обычных пирожков — картофельная нежность: беру кило картошки и фарш с сыром для начинки

Картофельные пирожки с мясной начинкой — это отличный вариант для тех, кто любит домашнюю выпечку, но хочет попробовать что-то интереснее привычных пирожков из теста. Никакой сложной возни — отвариваем картофель, готовим сочную начинку и обжариваем румяные пирожки на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: нежная картофельная оболочка с аппетитной золотистой корочкой скрывает сочную мясную начинку и тягучую моцареллу.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 1 кг, мука — 1 стакан (250 мл), яйца — 2 шт., манка — 130 г, паприка — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу.

Для начинки: мясной фарш — 500 г, репчатый лук — 1 шт., моцарелла — 150–200 г, сливочное масло — 30 г, растительное масло — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., куркума — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Картофель очистите, нарежьте кубиками и отварите до готовности. Пока он варится, обжарьте на смеси сливочного и растительного масла мелко нарезанный лук. Добавьте фарш и готовьте около 5–7 минут, разминая комочки. Посолите, поперчите, добавьте паприку и куркуму. Готовый картофель полностью освободите от жидкости и разомните в пюре.

Дайте немного остыть, затем добавьте яйца, манку, муку, паприку и соль. Замесите мягкое картофельное тесто. Смазывая руки растительным маслом, сформируйте лепешки. В центр каждой выложите немного мясной начинки и натертую моцареллу. Защипните края и сформируйте пирожки. Обжаривайте на сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки с двух сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила эти картофельные пирожки. Удивило то, насколько нежным получается картофельное тесто и как хорошо оно сочетается с мясной начинкой. Моцарелла внутри превращается в аппетитную тягучую прослойку, которая делает пирожки еще вкуснее.

Проверено редакцией
