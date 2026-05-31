ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 12:04

Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минтай по-французски — это отличная альтернатива классическому мясу по-французски для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, но более легкое. Никакой жирной свинины и майонеза — только нежная рыба, картофель, сочные помидоры и аппетитная сырная корочка.

Получается обалденная вкуснятина: снизу нежный картофель, который пропитывается соками рыбы и овощей, сверху сочный минтай с луком и помидорами, а завершает все румяная сырная шапочка.

Для приготовления вам понадобится: филе минтая — 700 г, картофель — 5-6 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, помидоры — 2 шт., твердый сыр — 150 г, сметана — 200 г, яйца — 2 шт., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, приправа для рыбы — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л.

Картофель очистите и натрите на крупной терке (минтай готовится быстрее и способ резки кружками не подойдет). Немного отожмите лишний сок, посолите и выложите ровным слоем на дно смазанной формы. Филе минтая нарежьте порционными кусочками, посолите, поперчите, посыпьте приправой для рыбы и разложите поверх картофеля.

Сверху распределите тонко нарезанный полукольцами лук и кружочки помидоров. Для заливки смешайте сметану с яйцами до однородности и слегка подсолите. Равномерно полейте блюдо заливкой и посыпьте натертым сыром. Запекайте при 180 градусах около 45 минут до появления красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот минтай по-французски. Удивило то, насколько сочным получается блюдо благодаря помидорам и сметанной заливке. Картофель снизу становится особенно нежным, а рыба буквально тает во рту.

Проверено редакцией
Читайте также
10 минут на мангале — и ты забудешь, что такое мясо. Рыбный шашлык, который удивляет
Общество
10 минут на мангале — и ты забудешь, что такое мясо. Рыбный шашлык, который удивляет
Минтай больше не жарю — готовлю по-венгерски с паприкой: сочно, ароматно и очень вкусно
Общество
Минтай больше не жарю — готовлю по-венгерски с паприкой: сочно, ароматно и очень вкусно
Интересный салат с крабовыми палочками и сырой морковью: готовим «Бархат» — нежный, слоеный и из простых продуктов
Общество
Интересный салат с крабовыми палочками и сырой морковью: готовим «Бархат» — нежный, слоеный и из простых продуктов
Когда надоели колбасно-мясные салаты: готовим «Баклажанный» с помидорами и яйцами — только свежесть овощей и зелени
Общество
Когда надоели колбасно-мясные салаты: готовим «Баклажанный» с помидорами и яйцами — только свежесть овощей и зелени
Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество
Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
рыба
минтай
картофель
помидоры
сыр
блюдо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.