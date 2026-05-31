Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть

Минтай по-французски — это отличная альтернатива классическому мясу по-французски для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, но более легкое. Никакой жирной свинины и майонеза — только нежная рыба, картофель, сочные помидоры и аппетитная сырная корочка.

Получается обалденная вкуснятина: снизу нежный картофель, который пропитывается соками рыбы и овощей, сверху сочный минтай с луком и помидорами, а завершает все румяная сырная шапочка.

Для приготовления вам понадобится: филе минтая — 700 г, картофель — 5-6 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, помидоры — 2 шт., твердый сыр — 150 г, сметана — 200 г, яйца — 2 шт., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, приправа для рыбы — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л.

Картофель очистите и натрите на крупной терке (минтай готовится быстрее и способ резки кружками не подойдет). Немного отожмите лишний сок, посолите и выложите ровным слоем на дно смазанной формы. Филе минтая нарежьте порционными кусочками, посолите, поперчите, посыпьте приправой для рыбы и разложите поверх картофеля.

Сверху распределите тонко нарезанный полукольцами лук и кружочки помидоров. Для заливки смешайте сметану с яйцами до однородности и слегка подсолите. Равномерно полейте блюдо заливкой и посыпьте натертым сыром. Запекайте при 180 градусах около 45 минут до появления красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот минтай по-французски. Удивило то, насколько сочным получается блюдо благодаря помидорам и сметанной заливке. Картофель снизу становится особенно нежным, а рыба буквально тает во рту.