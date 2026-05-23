Минтай больше не жарю — готовлю по-венгерски с паприкой: сочно, ароматно и очень вкусно

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит рыбу, но не хочет возиться со сложными соусами. Никакой возни — просто обжарил рыбу, добавил лук, паприку и сметану, потушил 10 минут.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, нежная рыба в ароматном сметанно-папричном соусе, с мягким луком и пряным вкусом. Минтай и толстолобик получаются не сухими, а очень нежными и тающими во рту. Идеально к картофельному пюре, рису или просто с хлебом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая или толстолобика, 1 луковица, 200 мл сметаны, 1 ст. ложка паприки, соль, перец, растительное масло, мука для панировки.

Рыбу нарежьте кусками, посолите, поперчите, обваляйте в муке. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Отдельно обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте паприку, перемешайте. Влейте сметану, доведите до кипения. Выложите рыбу в соус, тушите 10 минут. Подавайте горячим.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту рыбу по-венгерски. Удивило то, что минтай получился очень сочным и не развалился. Соус из сметаны и паприки сделал рыбу нежной и ароматной. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрого рыбного ужина!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
