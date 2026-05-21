Готовим кремовую курочку: подлива — пальчики оближешь, берем сметану и соевый соус

Бывает курица суховатой, а подлива — водянистой и без вкуса. Здесь всё наоборот. За счет сметаны соус получается густым и кремовым, соевый соус добавляет насыщенность, а немного муки делает ту самую бархатную текстуру, когда подлива красиво обволакивает каждый кусочек курицы и идеально подходит к рису, пюре или макаронам.

Самое приятное, что продукты здесь самые обычные, а вкус получается как у домашнего блюда из хорошего кафе. И аромат жареного лука со сливочным соусом по кухне стоит такой, что ужинать приходят еще до подачи.

Ингредиенты: курица — 800 г, соль — 1/2 ч. ложки, черный перец по вкусу, 50 мл воды, растительное масло для жарки.

Для соуса: 2 луковицы, 200 г сметаны, 120 мл воды, 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложка муки, 3 ст. ложки густого йогурта, 1/3 ч. ложки соли, черный перец, сушеный укроп и петрушка по вкусу, свежая зелень для подачи.

Приготовление: курицу обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки с двух сторон. Посолите, поперчите, влейте 50 мл воды, убавьте огонь и тушите под крышкой 20–25 минут.

Лук нарежьте мелким кубиком и отдельно обжарьте до мягкости и легкой золотистости. Посыпьте мукой и быстро перемешайте. Добавьте сметану, йогурт и соевый соус, затем влейте воду. Приправьте солью, перцем и сушеной зеленью. Прогрейте соус несколько минут до легкого загустения.

Готовую курицу залейте соусом и тушите всё вместе еще около 10 минут. Перед подачей добавьте свежую зелень.

Личный опыт:

Я сначала боялась добавлять соевый соус в сметанную подливу, но именно он делает вкус намного ярче и глубже. А еще лучше не жалеть лук — когда он хорошо протушится в соусе, подлива получается особенно нежной и насыщенной.