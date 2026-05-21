Вкусный салат из баночки горбуши: подойдет и на праздник, и в будний день

Иногда самая обычная баночка горбуши спокойно превращается в салат, который первым исчезает со стола. Здесь нет дорогих продуктов или сложной готовки — все максимально просто, но сочетание получается очень удачным: нежная рыба, сладкая кукуруза, плавленый сыр и яйца делают салат одновременно сытным и мягким по вкусу.

А чтобы он не был тяжелым, вместо майонеза здесь отлично работает йогуртовая заправка. Она делает слои более нежными, не перебивает вкус рыбы и дает ту самую легкость, из-за которой салат хочется готовить не только на праздник, но и просто к ужину.

Ингредиенты: 1 банка консервированной горбуши, 6 крабовых палочек, половина банки кукурузы, 1 плавленый сырок, 4 отварных яйца, половина луковицы или немного зеленого лука.

Для заправки: 150 г густого йогурта, 1 ч. ложка горчицы, 1 зубчик чеснока, соль и черный перец по вкусу.

Приготовление: консервы разомните вилкой. Крабовые палочки и лук мелко нарежьте. Плавленый сырок натрите на терке. Яйца разделите на белки и желтки и отдельно разомните вилкой.

Для заправки смешайте йогурт, горчицу, чеснок, соль и немного перца.

Выложите салат слоями: сначала рыба, затем лук и немного заправки. Далее плавленый сыр, кукуруза, снова заправка, крабовые палочки, белки и еще немного йогуртового соуса. Сверху посыпьте желтками и уберите салат в холодильник минимум на час.

Личный опыт

С этим салатом главное — не переборщить с луком, иначе он забивает вкус рыбы. А еще намного вкуснее получается, если плавленый сырок заранее немного подморозить — тогда он натирается воздушной стружкой и салат выходит намного нежнее.