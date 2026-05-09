Соединяю стакан муки и кефира, добавляю банку консервов — и выпекаю: подаю к ужину заливной пирог

Заливной пирог с консервированной рыбой — это максимально простой рецепт, который не требует ни миксера, ни раскатки теста.

Нежный кефирный бисквит и сочная начинка из тунца (или горбуши) с яйцом и луком создают сытное, ароматное блюдо, идеальное для ужина или сытного чаепития.

Для теста возьмите: 3 яйца, 1 стакан муки, 1 стакан кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соды. Для начинки: 1 банка консервированного тунца (или горбуши), 3 вареных яйца, пучок зеленого лука.

Рецепт: яйца взбейте вилкой, добавьте кефир, соль, сахар, соду и муку, перемешайте до однородности. Рыбу разомните вилкой, вареные яйца нарежьте кубиками, лук мелко порубите, смешайте. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, распределите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.

