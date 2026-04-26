Картошка на завтрак — почему бы и нет: хрустящая лепешка — нужны 4 картофелины и 2 яйца

Картошка на завтрак — почему бы и нет: хрустящая лепешка — нужны 4 картофелины и 2 яйца

Хрустящая картофельная лепешка на завтрак из 4 картофелин и 2 яиц — это гениально простое и сытное блюдо. Готовится за 15 минут на одной сковороде.

Хрустящая золотистая корочка снизу, нежная картофельная середина и яичная заливка создают идеальное сочетание для утра.

Для приготовления понадобится: 4 средние картофелины, 2 яйца, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: картофель натрите на крупной терке, хорошо отожмите лишний сок руками. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите картофель ровным слоем, слегка прижмите. Готовьте на среднем огне 5–7 минут до румяной корочки. Яйца взбейте с солью и перцем, залейте картофель. Накройте крышкой и жарьте 3–4 минуты, пока яйца не схватятся.

Аккуратно переверните лепешку лопаткой (можно с помощью тарелки). Жарьте без крышки еще 3–4 минуты до румяной корочки. Подавайте горячей.

