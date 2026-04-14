Сладкие гренки с творогом: просто, дешево и не нужно уметь готовить

Сладкие гренки с творогом — это нежный и сытный завтрак, для которого не нужно уметь готовить. Хрустящая румяная корочка и мягкая творожная начинка с ванилью создают идеальное сочетание.

Для приготовления понадобится: 8 ломтиков белого батона, 200 г творога, 2 яйца, 100 мл молока, 3 ст. л. сахара (1 ст. л. для творога, 2 ст. л. для заливки), ванилин, растительное масло для жарки.

Рецепт: творог смешайте с 1 ст. л. сахара и ванилином. Намажьте творожную массу на 4 ломтика батона, накройте сверху оставшимися ломтиками. В миске взбейте яйца с молоком и 2 ст. л. сахара. Обмакните каждый «бутерброд» в яичную смесь с обеих сторон.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте гренки с двух сторон до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной, медом, вареньем или просто так.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки из картошки и творога.