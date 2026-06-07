Не добавляю яйцо, кефир или сметану — только мука, вода и сыр. Через 10 минут подаю сырные лепешки, разлетаются как пирожки

Не добавляю яйцо, кефир или сметану — только мука, вода и сыр. Через 10 минут подаю сырные лепешки, разлетаются как пирожки

Беру воду, муку и сыр — и за 10 минут жарю на сковороде лепешки-минутки к завтраку. Получается обалденная вкуснятина: тонкие, румяные, с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой внутри, которая тянется, как у пиццы. Тесто нежнейшее, мнется руками без скалки, и ни капли масла на сковороде.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки (примерно 300 г), 1 стакан теплой воды (250 мл), 200 г твердого сыра (моцарелла, чеддер или российский), щепотка соли. Смешайте муку с солью, постепенно вливайте теплую воду, замесите мягкое, не липнущее тесто. Накройте и оставьте на 5–10 минут. Сыр натрите на крупной терке. Разделите тесто на 6–8 частей. Каждую раскатайте в лепешку, положите в центр горсть сыра, соберите края в узелок, снова аккуратно раскатайте в тонкую лепешку. Разогрейте сухую сковороду, жарьте лепешки по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пузырьков. Сыр внутри расплавится, тесто станет нежным. Подавайте горячими — к кофе, супу или просто так.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти сырные лепешки-минутки. Даже те, кто никогда не месил тесто, справились за 15 минут. Кстати, вместо твердого сыра можно взять сулугуни — тянучка будет, как в хачапури. Находка, а не рецепт!