Шпинат, мука и кефир — через 15 минут подаю зеленые лепешки: разлетаются как горячие пирожки

Беру шпинат, муку, кефир и зелень — и жарю пряные лепешки к шашлыку прямо на сковороде. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные, с ярким зеленым цветом и чесночно-пряным ароматом — разлетаются на ура, заменяя хлеб.

Для приготовления вам понадобится: 200 г свежего или замороженного шпината, 300 г муки, 200 мл кефира, 2 зубчика чеснока, пучок укропа (или петрушки), 1 ч. ложка соды, соль, перец, 2 ст. ложки растительного масла. Шпинат бланшируйте в кипятке 1 минуту, отожмите и измельчите блендером.

Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. В миске смешайте шпинат, кефир, чеснок, зелень, соль, перец и соду. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Разделите на 6–8 частей, раскатайте лепешки толщиной 0,5 см. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета по 2–3 минуты с каждой. Подавайте горячими к шашлыку, мясу или супу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти пряные зеленые лепешки со шпинатом. Даже те, кто не любит зелень, уплетали их с шашлыком. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт — получится еще нежнее. Находка, а не рецепт!