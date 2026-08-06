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06 августа 2026 в 08:00

Режу яблоки и заливаю кефиром — оладьи вкуснее шарлотки: пышные, нежные, с кусочками фруктов

Фото: D-NEWS.ru
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Когда шарлотка надоела, режу яблоки и заливаю стаканом кефира, на выходе получается целая стопка нежных оладий с кусочками фруктов. Настолько вкусно, что их растаскивают горячими прямо со сковороды.

Ингредиенты: 2 яйца, 1 стакан кефира, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 1,5 стакана муки, 2 яблока. Смешайте яйца, сахар и соль, добавьте кефир и соду, оставьте на 5 минут для реакции, затем всыпьте муку и хорошо перемешайте. Яблоки нарежьте мелкими кубиками, вмешайте в тесто, оставьте на 10–15 минут, затем жарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела испечь оладьи по этому рецепту. Удивило, что они не осели после остывания — сохранили свою пышность. Совет: для более яркого аромата добавьте в тесто щепотку корицы и 1 ч. л. лимонной цедры.

Ранее стало известно, как приготовить пирог «Сахарок» со смородиной.

Проверено редакцией
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оладьи
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Режу яблоки и заливаю кефиром — оладьи вкуснее шарлотки: пышные, нежные, с кусочками фруктов Когда шарлотка надоела, режу яблоки и заливаю стаканом кефира, на выходе получаются целая стопка нежных оладий с кусочками фруктов. Настолько вкусно, что их растаскивают горячими прямо со сковороды.
2 яйца
1 стакан кефира
2 ст. л. сахара
1 ч. л. соды
щепотка соли
1,5 стакана муки
2 яблока
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Смешайте яйца, сахар и соль, добавьте кефир и соду, оставьте на 5 минут для реакции, затем всыпьте муку и хорошо перемешайте.
Яблоки нарежьте мелким кубиком, вмешайте в тесто, оставьте на 10-15 минут, затем жарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяности.
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