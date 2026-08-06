Режу яблоки и заливаю кефиром — оладьи вкуснее шарлотки: пышные, нежные, с кусочками фруктов

Когда шарлотка надоела, режу яблоки и заливаю стаканом кефира, на выходе получается целая стопка нежных оладий с кусочками фруктов. Настолько вкусно, что их растаскивают горячими прямо со сковороды.

Ингредиенты: 2 яйца, 1 стакан кефира, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 1,5 стакана муки, 2 яблока. Смешайте яйца, сахар и соль, добавьте кефир и соду, оставьте на 5 минут для реакции, затем всыпьте муку и хорошо перемешайте. Яблоки нарежьте мелкими кубиками, вмешайте в тесто, оставьте на 10–15 минут, затем жарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела испечь оладьи по этому рецепту. Удивило, что они не осели после остывания — сохранили свою пышность. Совет: для более яркого аромата добавьте в тесто щепотку корицы и 1 ч. л. лимонной цедры.

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