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27 июля 2026 в 07:00

Беру 3 яйца и стакан муки: пирог со смородиной «Сахарок» — воздушный, пружинит при нажатии

Фото: D-NEWS.ru
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В сезон смородины ни одно чаепитие не обходится без пирога «Сахарок». Готовится он максимально просто, а получается воздушным, с карамельной корочкой.

Ингредиенты: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 200 г сметаны (15–20%), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 300 г черной смородины, 2 ст. л. крахмала и 2 ст. л. сахара для посыпки. Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте сметану, муку, разрыхлитель и соль, перемешайте до однородности, вылейте в смазанную форму. Ягоды обваляйте в крахмале, чтобы они не опустились на дно, выложите поверх теста, равномерно посыпьте сахаром и запекайте при 180 градусах 35–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала пирог «Сахарок». Он поразил своей текстурой — тесто настолько воздушное, что пружинит при нажатии. Совет: за 10 минут до готовности посыпьте пирог натертым холодным сливочным маслом — это создаст маслянистую румяную шапку, которая хрустит и пахнет карамелью.

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Проверено редакцией
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Беру 3 яйца и стакан муки: пирог со смородиной «Сахарок» — воздушный, пружинит при нажатии В сезон смородины ни одно чаепитие не обходится без пирога «Сахарок». Готовится он максимально просто, а получается воздушным, с карамельной корочкой.
3 яйца
1 стакан сахара
1 стакан муки
200 г сметаны (15-20%)
1 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
300 г черной смородины
2 ст. л. крахмала и 2 ст. л. сахара для посыпки
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Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте сметану, муку, разрыхлитель и соль, перемешайте до однородности, вылейте в смазанную форму.
Ягоды обваляйте в крахмале, чтобы они не опустились на дно, выложите поверх теста, равномерно посыпьте сахаром и запекайте при 180 градусах 35-40 минут.
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