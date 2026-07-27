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27 июля 2026 в 08:25

Лесной пожар во Франции подобрался к стратегическим военным заводам

AFP: природный пожар во Франции приблизился к объектам ВПК в районе Бордо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Природный пожар на юго-западе Франции угрожает ключевым военным заводам неподалеку от Бордо, передает агентство AFP. В зоне риска оказались предприятия ведущих французских компаний ArianeGroup, Dassault, Safran и Thales. На одном из этих объектов производят топливо для стратегических баллистических ракет M51. В связи с высокой угрозой Министерство вооруженных сил страны уже выделило дополнительную помощь для обеспечения безопасности производств.

Из-за быстро распространяющегося огня национальный железнодорожный оператор SNCF был вынужден полностью приостановить движение поездов к югу от Бордо. Площадь возгорания в департаменте Жиронда уже превысила 42 тыс. гектаров. На данный момент число эвакуированных из опасной зоны местных жителей достигло более 220 тыс. человек.

Ранее стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Франции, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км. Тысячи жителей размещены во временных убежищах.

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