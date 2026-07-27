Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 09:04

Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из окна автомобиля

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Чикаго

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шесть человек были ранены в результате стрельбы в американском городе Чикаго, передает телеканал АВС. По его информации, в одном из спальных районов недалеко от Гумбольдт-парка мужчина, проезжая мимо толпы на автомобиле, внезапно открыл по людям огонь.

Ранения получили две женщины и четверо мужчин в возрасте от 33 до 46 лет. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии в медицинском центре Advocate Illinois Masonic и больнице Маунт-Синай. Остальные четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии. Полиция ведет поиск преступника, его мотивы выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель открыл стрельбу, предположительно из травматического пистолета, по машине скорой помощи в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что владелец черного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с медиками. После этого он вышел из автомобиля и начал конфликт.

До этого неизвестный открыл стрельбу по людям в развлекательном центре в американском Сиэтле во время гастрономического фестиваля. Минимум два человека погибли, пятеро ранены. На одном из снятых очевидцами роликов было показано задержание подозреваемого.

.

США
Чикаго
стрельба
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт предупредила, чем опасны длительные авиаперелеты для женщин
Ростех передал российским войскам новую партию боевых машин пехоты
В ФСБ раскрыли механизмы вербовки шпионов в «Пять глаз»
Раскрыто, какие данные о России новозеландский шпион слал за границу
«Может быть жестко»: Зеленский предупредил украинцев о сложной зиме
Новый премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского
Названо число пострадавших при ударах ВСУ по Курской области
ВСУ предприняли массированную атаку на российский регион
Стало известно, кто скупает молочку у России
В Сети появились кадры задержания новозеландского шпиона в Хабаровске
Раскрыто количество уничтоженных над Воронежской областью дронов ВСУ
Российские военные сорвали планы украинского «полка смерти»
Бывший финский политик захотел себе российский паспорт
Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области
В российском регионе режим ракетной опасности действовал почти час
Россиянам объяснили, какие настройки включить сразу после покупки смартфона
Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из окна автомобиля
Число пострадавших при ночном налете ВСУ на Белгород возросло
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика
Зеленский раскрыл истинную причину отставки Федорова и Сырского
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.