Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из окна автомобиля Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Чикаго

Шесть человек были ранены в результате стрельбы в американском городе Чикаго, передает телеканал АВС. По его информации, в одном из спальных районов недалеко от Гумбольдт-парка мужчина, проезжая мимо толпы на автомобиле, внезапно открыл по людям огонь.

Ранения получили две женщины и четверо мужчин в возрасте от 33 до 46 лет. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии в медицинском центре Advocate Illinois Masonic и больнице Маунт-Синай. Остальные четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии. Полиция ведет поиск преступника, его мотивы выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель открыл стрельбу, предположительно из травматического пистолета, по машине скорой помощи в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что владелец черного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с медиками. После этого он вышел из автомобиля и начал конфликт.

До этого неизвестный открыл стрельбу по людям в развлекательном центре в американском Сиэтле во время гастрономического фестиваля. Минимум два человека погибли, пятеро ранены. На одном из снятых очевидцами роликов было показано задержание подозреваемого.

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