Трамп дал громкое обещание на фоне всплеска убийств в Чикаго Трамп пообещал, что Чикаго станет безопасным городом за один месяц

Резкий всплеск убийств наблюдается в американском городе Чикаго, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Хозяин Белого дома выразил готовность вмешаться в рост преступности, предложив свою помощь губернатору Иллинойса Джею Прицкеру. Президент уверен, что может сделать Чикаго безопасным за месяц.

Много убийств происходит в Чикаго. Ранены 22 человека, по меньшей мере четверо погибли. Я мог бы сделать Чикаго безопасным городом за один месяц, а за год он стал бы одним из самых безопасных, — написал Трамп.

Ранее американский телеканал АВС со ссылкой на полицию города сообщал, что неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по толпе в Чикаго. По данным СМИ, не менее 13 человек пострадали.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фэрфилд в штате Калифорния. Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Трагедия произошла в средней школе Сем Йето. Возраст и пол жертвы и пострадавших пока не раскрываются.