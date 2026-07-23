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23 июля 2026 в 13:44

ММК сохранил производство стали на уровне 5,19 млн тонн в І полугодии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Магнитогорский металлургический комбинат в первом полугодии 2026 года сохранил производство стали на уровне шести месяцев 2025 года — 5,19 млн тонн, сообщается на сайте группы компаний. Выплавка чугуна при этом выросла на 2%, до 4,6 млн тонн.

Производство стали осталось на уровне шести месяцев 2025 года и составило 5194 тыс. тонн, — уточнили в компании.

Ранее в «Росгеологии» рассказали, что крупнейшим открытым месторождением рудного золота в 2025 году стало Федоровско-Кедровское, расположенное на границе Хакасии и Кемеровской области. Специалисты холдинга провели его разведку.

До этого директор Оловянной рудной компании Игорь Корытов сообщил, что Амурский металлургический комбинат от «Русолово» планируют запустить в Хабаровском крае в 2028 году. По его словам, выход на проектную мощность намечен на 2029 год.

Также стало известно, что инвестор, определенный федеральным правительством и Минпромторгом РФ, приступил к поэтапной реализации проекта по восстановлению Мариупольского металлургического комбината имени Ильича — крупнейшего промышленного предприятия ДНР. Как сообщил замглавы администрации города Игнат Яремчук, масштабы и конкретные направления производства будут уточняться исходя из рыночной конъюнктуры.

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