Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 10:09

Названа дата запуска Амурского металлургического комбината

Директор ОРК Корытков: Амурский металлургический комбинат запустят в 2028 году

Подписывайтесь на нас в MAX

Амурский металлургический комбинат от «Русолово» планируют запустить в Хабаровском крае в 2028 году, сообщил директор Оловянной рудной компании Игорь Корытов (входит в «Русолово»). По его словам, выход на проектную мощность намечен на 2029 год, передает ТАСС.

В 2028 году мы планируем запустить завод Амурский металлургический. И в 2029 году мы выводим его на проектные мощности, — отметил Корытов.

Производство марочного олова, обратил внимание глава предприятия, должно составить не менее 8,3 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект с 2026 года составят не менее 17,6 млрд рублей. Строительство объекта позволит создать около 422 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что инвестор, определенный федеральным правительством и Минпромторгом РФ, приступил к поэтапной реализации проекта по восстановлению Мариупольского металлургического комбината имени Ильича — крупнейшего промышленного предприятия ДНР. Как сообщил замглавы администрации города Игнат Яремчук, масштабы и конкретные направления производства будут уточняться исходя из рыночной конъюнктуры.

Регионы
Хабаровский край
металлургия
заводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авиакомпанию оштрафовали за непредоставление гостиницы при задержке вылета
Мишустин поручил разработать стратегию развития цифровых платформ
Названа смертельная опасность оставления детей в закрытой на жаре машине
«Ножка так поднимается»: Волочкова озадачила медиков после замены сустава
В Брестской крепости провели историческую реконструкцию обороны цитадели
В Калининградской области хотят создать мемориал советским узникам
Названа дата запуска Амурского металлургического комбината
«Было в порядке»: раскрыта важная деталь об исчезнувшем вертолете Robinson
Иран загнал США в ловушку и выжал все до последней капли нефти
«Не целуйте покойника»: вирусолог объяснил, чем опасен вирус Эбола
Подросток со сбежавшим напарником расстреляли людей в старшей школе
Альтштейн высказался о новой российской вакцине от рака
Садовод дал советы, как защитить будущий урожай смородины от грибков
Пушилин объяснил, зачем ВСУ всеми силами цеплялись за Рай-Александровку
Гознак решил поэкспериментировать с паспортами будущего
ВС России установили контроль над частью славянско-краматорской агломерации
ФСБ поймала киевского наблюдателя за военными объектами в Москве
Появились подробности о расправе над найденной на чердаке девочкой
Аналитики раскрыли неочевидное следствие энергокризиса в мире
На Солнце произошли сразу две мощные вспышки
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.