Названа дата запуска Амурского металлургического комбината

Амурский металлургический комбинат от «Русолово» планируют запустить в Хабаровском крае в 2028 году, сообщил директор Оловянной рудной компании Игорь Корытов (входит в «Русолово»). По его словам, выход на проектную мощность намечен на 2029 год, передает ТАСС.

В 2028 году мы планируем запустить завод Амурский металлургический. И в 2029 году мы выводим его на проектные мощности, — отметил Корытов.

Производство марочного олова, обратил внимание глава предприятия, должно составить не менее 8,3 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект с 2026 года составят не менее 17,6 млрд рублей. Строительство объекта позволит создать около 422 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что инвестор, определенный федеральным правительством и Минпромторгом РФ, приступил к поэтапной реализации проекта по восстановлению Мариупольского металлургического комбината имени Ильича — крупнейшего промышленного предприятия ДНР. Как сообщил замглавы администрации города Игнат Яремчук, масштабы и конкретные направления производства будут уточняться исходя из рыночной конъюнктуры.