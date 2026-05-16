В Мариуполе начали восстановление металлургического комбината

Инвестор, определенный федеральным правительством и Минпромторгом РФ, приступил к поэтапной реализации проекта по восстановлению Мариупольского металлургического комбината имени Ильича — крупнейшего промышленного предприятия ДНР, сообщил ИС «Вести» замглавы администрации города Игнат Яремчук. Масштабы и конкретные направления производства будут уточняться исходя из рыночной конъюнктуры.

На сегодняшний день уже определен инвестор, он сегодня уже приступает к поэтапным планам реализации, которые определены федеральным правительством, Минпромторгом, — сказал Яремчук.

ММК имени Ильича, основанный в 1897 году, специализируется на выпуске чугуна, проката и слябов. В состав комбината входят аглофабрика, пять доменных и четыре мартеновские печи, а также несколько прокатных станов. В 2023 году предприятие присоединилось к свободной экономической зоне и запустило первые цеха.

Ранее директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова сообщила, что территория мариупольского завода «Азовсталь» может быть застроена жилыми домами. По ее словам, частичное возведение зданий стало бы рациональным решением с градостроительной точки зрения.