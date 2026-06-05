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05 июня 2026 в 18:27

«Надули с выборами»: Путин связал начало СВО с обманом Трампа

Путин: конфликта на Украине могло не быть без обмана Трампа на выборах в США

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс
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Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что конфликта на Украине, возможно, не произошло бы, если бы американского лидера Дональда Трампа не «надули» на предыдущих выборах в США. По мнению главы государства, была подтасовка голосов, которая позволила Джо Байдену (2021–2025) занять кресло президента.

Я считаю, что если бы тогда президента Трампа не надули с выборами. А я считаю, что была явно подтасовка на предыдущих выборах. Голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам по обеспечению справедливых выборов. Ну так случилось, его не допустили тогда до власти. Но если бы он был у власти, может быть, действительно, этого бы и не произошло, может быть, он бы уделил больше внимания поиску мирного решения, — заявил Путин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что причиной специальной военной операции и последующих ответных действий России стала правда о Донбассе, которую на Западе не хотели замечать. Он также добавил, что ни одна страна не может сравниться с РФ по подготовленности и оснащенности армии.

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Дональд Трамп
выборы в США
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