В Госдуме объяснили, какие проблемы для бюджета Европы создают мигранты Депутат Вассерман: мигранты в Европе не работают и живут на социальные пособия

Поначалу мигрантов-мусульман завозили в страны Европы, чтобы использовать как сравнительно дешевую рабочую силу, объяснил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В последние несколько десятилетий, по его словам, мигранты приезжают не работать, а жить на социальные пособия.

Поначалу мигрантов-мусульман завозили и использовали как сравнительно дешевую рабочую силу. В последние несколько десятилетий мигранты приезжают не работать там, где оплата выше, а жить на всевозможные социальные пособия. Та система, которая когда-то выстраивалась для защиты местных жителей, давно превратилась в систему подкормки мигрантов. Кстати, это не только в Западной Европе, но и в Северной Америке, — сообщил Вассерман.

Примечательно, что тот, кто сидит на социальных пособиях, склонен голосовать за действующую власть, так как оппозиция всегда призывает сократить пособие, продолжил собеседник. Это общепринятая на Западе практика.

Выдержит ли бюджет, к примеру, Бельгии одновременно и поддержку Украины, и поддержку своих собственных мигрантов-мусульман, которые сидят на пособиях? Рано или поздно, конечно, не выдержит, — заключил парламентарий.

В начале года западные СМИ сообщали об угрозе тотальной отмены Рождества в Европе и США. Причина в засилье мигрантов-исламистов, которые навязывают свои культурные и религиозные ценности местному населению самыми радикальными способами.