Запад сдался: мигранты массово отменяют Рождество в ЕС и США, что дальше

Западные СМИ сообщили об угрозе тотальной отмены Рождества в Европе и США по причине засилья мигрантов-исламистов, которые навязывают свои культурные и религиозные ценности местному населению самыми радикальными способами. Почему западные политические элиты потворствуют замещению населения, как приезжие радикалы меняют культуру Европы и почему коренные жители не могут им ничего противопоставить — в материале NEWS.ru.

Почему на Западе «отменяют» Рождество

В этом году Европа и США рискуют остаться без Рождества, предупредила газета The Washington Times. По мнению издания, это вызвано засильем в Штатах и странах Еврозоны мигрантов из исламских стран.

Оно напомнило, что только в этом году радикальными исламистами были сорваны рождественские ярмарки в Милане и Брюсселе. В 2024 году в немецком Магдебурге «мужчина, управлявший автомобилем в исламском стиле, врезался в толпу на одной из крупнейших рождественских ярмарок» в стране. Журналисты делают вывод, что через 100 лет рождественские праздники на Западе вообще перестанут существовать.

По данным института изучения общественного мнения YouGov, более 60% населения Германии теперь опасаются посещать массовые рождественские мероприятия. Одна из причин — «опасения за личную безопасность». СМИ отмечают, что в Европе наметилась тенденция к «отмене Рождества и ярмарок», поскольку существенно выросли расходы на охрану мест их проведения, а публичное недовольство европейских мусульман массовым празднованием христианских праздников растет.

На провал миграционной политики в Европе в своем Telegram-канале указал сенатор Алексей Пушков. По его словам, несмотря на громкие заявления, что ЕС справится с ассимиляцией мигрантов, эта работа выполнена не была.

«„Мы справимся!“ — обещала она [экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель]. Не справились — ни она, ни ее преемники, ни вся Европа», — заявил парламентарий.

Эксперты указывают, что радикализация мигрантского сообщества на Западе идет уже довольно давно.

Полиция Германии Фото: IMAGO/Florian Gaul/Global Look Press

Политолог-востоковед Виктор Сухотин в беседе с NEWS.ru рассказал, что этой проблеме уже более десяти лет.

«Эти процессы идут в Европе уже лет 20. Связаны они с распространением радикальных исламистских сект среди мигрантов. С точки зрения традиционного ислама никаких антирождественских настроений нет, и большая часть мусульман спокойно к этим праздникам относится. Но проблема в том, что исламское сообщество, особенно на территории Запада, в силу внешних причин радикализируется. И если темпы этой радикализации сохранятся, то рождественские ярмарки не через 100 лет, а уже через 10 перестанут существовать», — предупредил он.

Историк и социолог Владимир Андреев полагает, что одной из причин такой ситуации стала не только культурная и религиозная экспансия мигрантов, но и позиция самой Европы. «Это процесс, который начался с либерализации общества после Второй мировой войны, когда европейцы все меньше стали причислять себя к христианским конфессиям, ходить в церковь и, естественно, отмечать церковные праздники, из которых Рождество, как мы знаем, для западного христианского мира является важнейшим», — рассказал NEWS.ru эксперт.

Почему западные элиты заинтересованы в замещении населения

Несмотря на тенденции к ослаблению христианской традиции на Западе, говорить о том, что «все закончится через 100 лет», преждевременно, уверены специалисты. «Да, население, которое себя относит к христианской цивилизации, будет сокращаться. Европейские женщины рожают все меньше, происходит естественное устаревание и умирание населения, но этот процесс займет больше времени, чем 100 лет», — пояснил Андреев.

С другой стороны, идет увеличение численности неевропейского населения, отметил историк. По его мнению, мигранты в массе своей расценивают европейскую культуру как чуждую.

«Они не воспринимают те культурные паттерны, которые есть в европейских странах. Эти люди не хотят проникаться их традициями, отмечать их праздники, усваивать их мировоззрение, поскольку оно глубоко христианское, а эти люди просто воспитаны в другой культуре», — указал Андреев.

Христианские традиции уходят на периферию европейской культуры, и это большая проблема для Запада. По словам Сухотина, новые поколения все больше проникаются «левой» идеологией «троцкистского извода».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Запад пал жертвой такого мировоззрения, при котором борьба с любыми традиционными ценностями воспринимается как благо. Но если вы отказываетесь от своих традиций, заменяя их woke-идеологией, радикальным феминизмом и прочими ЛГБТ-ценностями (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), очень удобными для „левой“ революционной и протестной повестки вещами, то к вам непременно придут люди со своими традициями и насильно внедрят их», — предупредил политолог.

Андреев усматривает в этих тенденциях тревожный, но закономерный экономический процесс. «Коренных рабочих сил в Европе становится все меньше. Западные правительства вынуждены замещать свои трудовые ресурсы мигрантами. В большинстве своем они не самые образованные, не самые культурные люди, которые напрочь и периодически довольно агрессивно отрицают те цивилизационные паттерны, которые есть в современной Европе. Речь идет не только про христианский пласт, но и про те ценности, которыми этот пласт заменяется самими европейцами», — отметил историк.

По его словам, эта политика дает крайне сомнительные экономические результаты, поскольку большинство мигрантов в принципе не хотят работать и готовы жить только на пособия.

Что ожидает Запад в будущем без Рождества

У западной цивилизации есть несколько вариантов развития, но все они не слишком оптимистичны. Сухотин видит два возможных сценария:

«Либо будет резкий „правый“ поворот, с гиперкомпенсацией того, что происходит сейчас, и условный „католический и протестантский шариат“ с перехлестом в сторону традиционных христианских ценностей. Но, учитывая нынешнее количество мигрантов-мусульман, тут без массовых и кровавых столкновений не обойдется», — отметил он.

Второй вариант может быть сопряжен с победой нынешней «левой развеселой публики». «И тогда уже ходить в церковь людям будет натурально страшно. Потому, что таких традиционалистов будут „отменять“, оплевывать, клеймить психами и извращенцами, а то и побивать камнями», — добавил Сухотин.

Для европейских лидеров, по его словам, тоже есть две возможности — либо противостоять процессу дехристианизации Запада, либо его возглавить.

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«И, судя по тому, что мы видим сейчас, западные элиты, которые, к слову, постепенно замещаются выходцами из неевропейской мигрантской среды, типа того же мэра Нью-Йорка иди мэра Лондона, предпочитают второй вариант», — указал эксперт.

По мнению Андреева, вероятность всеобщего консервативного поворота в Европе мала. «Европейские правительства, работая с коренным населением, навязывают ему чуждые для европейского традиционного мировоззрения ценности. Такие, как ЛГБТ, феминизм, мультикультурализм, толерантность к другим религиям и народам. А с другой стороны, приглашают абсолютно неотесанных мигрантов, которые чихать хотели на те ценности, которые есть в Европе. И как с этим будут справляться местные элиты пусть не через 100, но через 150 или 200 лет, это, конечно, очень занимательный вопрос», — подытожил политолог.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган

Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу

«Убил отца, домогался нас»: кого винят дочки иерея из Москвы в его смерти