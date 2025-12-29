Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Этот праздничный вариант вареного картофеля на Новый год должна знать каждая хозяйка. Дел на пять минут, а результат впечатляет! Более того, эта картошка остается вкусной даже 1 и 2 января.

Вкус получается насыщенным и домашним: нежная картошка вбирает в себя весь сладковатый сок и аромат моркови и лука, создавая удивительно гармоничный и сытный дуэт. Это беспроигрышный вариант для праздничного стола.

Вам понадобится: 1,5 кг картофеля, 3 крупные моркови, 2 большие луковицы, 100 мл растительного масла, соль, перец. Картофель очистите, разрежьте как удобно, отварите в подсоленной воде до готовности, затем слейте воду. Пока варится картофель, на сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте тертую на крупной терке морковь и жарьте на среднем огне до мягкости 7–10 минут. В кастрюлю к картошке после приготовления отправьте готовую зажарку. Аккуратно, но тщательно перемешайте, не боясь, если часть картофеля разломается, — так он лучше пропитается. Попробуйте и при необходимости добавьте соли и перца. Дайте блюду настояться под крышкой 10–15 минут.

