Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет NYP: американец потребовал $50 тыс. от ресторана за рухнувший под ним унитаз

Житель Флориды Майкл Грин подал иск против ресторана на $50 тыс. (около 3,8 млн рублей), утверждая, что получил травмы из-за рухнувшего под ним унитаза, пишет New York Post. Мужчина заявил, что стульчак в кабинке для инвалидов внезапно разбился, пока он им пользовался. В судебном документе Грин обвинил заведение в халатности, указав, что тот не обеспечил надлежащее закрепление сантехнического оборудования.

Согласно судебным протоколам, травмы, которые, по словам Грина, он получил, варьируются от «значительной и необратимой потери важной функции организма» до «потери способности получать удовольствие от жизни», — говорится в публикации.

Ранее в Сингапуре 73-летний мужчина скончался от травм, полученных в ходе драки за место в очереди в туалет. Трагедия произошла ночью 21 декабря в закусочной, где двое посетителей распивали спиртное. Когда туалет освободился, 57-летний Тео Энг Чай попытался пройти внутрь без очереди, проигнорировав 73-летнего Фу Суан Чу. Словесная перепалка переросла в потасовку.