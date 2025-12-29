Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 20:31

Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет

NYP: американец потребовал $50 тыс. от ресторана за рухнувший под ним унитаз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Флориды Майкл Грин подал иск против ресторана на $50 тыс. (около 3,8 млн рублей), утверждая, что получил травмы из-за рухнувшего под ним унитаза, пишет New York Post. Мужчина заявил, что стульчак в кабинке для инвалидов внезапно разбился, пока он им пользовался. В судебном документе Грин обвинил заведение в халатности, указав, что тот не обеспечил надлежащее закрепление сантехнического оборудования.

Согласно судебным протоколам, травмы, которые, по словам Грина, он получил, варьируются от «значительной и необратимой потери важной функции организма» до «потери способности получать удовольствие от жизни», — говорится в публикации.

Ранее в Сингапуре 73-летний мужчина скончался от травм, полученных в ходе драки за место в очереди в туалет. Трагедия произошла ночью 21 декабря в закусочной, где двое посетителей распивали спиртное. Когда туалет освободился, 57-летний Тео Энг Чай попытался пройти внутрь без очереди, проигнорировав 73-летнего Фу Суан Чу. Словесная перепалка переросла в потасовку.

