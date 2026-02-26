Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 22:56

Тренер «Балтики» рассказал, сколько футболистов могли покинуть клуб зимой

Талалаев: восемь футболистов «Балтики» имели предложения от других клубов зимой

В зимнюю паузу «Балтику» могли покинуть семь футболистов, рассказал в разговоре с «Чемпионатом» главный тренер команды Андрей Талалаев. Он отметил, что калининградцами была проведена большая работа, чтобы удержать ведущих игроков.

Весь клуб провел большую работу, чтобы удержать наших лидеров. У нас были предложения на семерых игроков. Клубы уже письма присылали, мне звонили узнавать человеческие качества. Я отвечал: «Подождите, рановато. Давайте мы сначала с футболистами определимся, чего они хотят: остаться тут или рисковать ради контракта чуть выше». Немотивированный футболист — обуза и проблема для дееспособности коллектива, — сказал Талалаев.

Ранее бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru заявил, что в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) многие специалисты справедливо хвалили «Балтику» за высокое пятое место, однако необходимо дождаться окончания чемпионата. По его мнению, игроки наслаждаются и получают удовольствие от процесса.

