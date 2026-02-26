Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 13:15

«Нас здесь неплохо кормят»: Мостовой об отъезде российских игроков в Европу

Мостовой: российские футболисты не уезжают в Европу из-за высоких зарплат

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Многие российские футболисты могут не думать об отъезде в ведущие европейские чемпионаты, потому что получают большие деньги на родине, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. По его словам, многие игроки не смогли успешно выступать за границей и вернулись спустя полгода.

Да многие могут[уехать], вопрос в том, зачем нам Европа? Нас и здесь неплохо кормят. Многие пытались уехать, но вернулись через полгода. Футболисты говорят: «для меня сейчас деньги не играют роль». Конечно, ты миллионер! Или кто-то чем-то хвастается. Конечно, у тебя есть деньги! Ты попробуй купить это без денег с зарплатой 50 тыс., — сказал Мостовой.

Ранее он заявил, что московское «Динамо» имеет хорошие перспективы с тренерским штабом в лице Ролана Гусева, Юрия Жиркова и Романа Шаронова. Он напомнил, что команда идет на десятом месте в РПЛ, поэтому при этих специалистах «хуже не будет». Экс-футболист добавил, что с новым форматом Кубка России на трофей претендуют «все команды», в том числе «Динамо». По словам Мостового, теперь не понятно, «кто, где и с кем играет».

