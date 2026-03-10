Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:32

Мостовой ответил, изменилась ли игра «Спартака» с приходом Карседо

Экс-футболист Мостовой: приход Карседо пока не сказался на игре «Спартака»

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Приход нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо на смену Деяну Станковичу пока не сказался на игре московского «Спартака», считает экс-футболист сборной России, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что на поле появляются те же самые футболисты, что и до этого.

Изменений нет. Играют одни и те же футболисты, те же самые, которые играли при Станковиче. Все то же самое, — сказал Мостовой.

52-летний Карседо возглавил «Спартак» в зимнюю паузу. Под его руководством московская команда успела провести три матча: обыграла «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), а также проиграла «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России.

Ранее «Краснодар» потребовал перенести игру 20-го тура с «Рубином» из-за плохой погоды. При этом спортсмены из Казани не отказались от проведения матча. В конечном итоге «Рубин» одержал победу со счетом 2:1, забив дважды до перерыва. Единственный гол «Краснодара» в добавленное ко второму время сумел забить Джон Кордоба.

