Мостовой ответил, изменилась ли игра «Спартака» с приходом Карседо

Приход нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо на смену Деяну Станковичу пока не сказался на игре московского «Спартака», считает экс-футболист сборной России, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что на поле появляются те же самые футболисты, что и до этого.

Изменений нет. Играют одни и те же футболисты, те же самые, которые играли при Станковиче. Все то же самое, — сказал Мостовой.

52-летний Карседо возглавил «Спартак» в зимнюю паузу. Под его руководством московская команда успела провести три матча: обыграла «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), а также проиграла «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России.

