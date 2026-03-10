Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:15

Мостовой объяснил провал лидеров РПЛ в 20-м туре

Мостовой объяснил стечением обстоятельств провал лидеров РПЛ в 20-м туре

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) синхронно проиграли в 20-м туре по стечению обстоятельств, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой. По его мнению, футбол — это не наука, а игра живых людей.

Тысячу раз говорил, что футбол — это не наука, а игра живых людей. Так бывает. Нет какой-то формулы. В следующем туре все пять выиграют и тогда будем говорить, с чем это связано. «Краснодар» играл в мороз, «Зенит» не забил пенальти, «Спартак» чудом выиграл. Тем и прекрасен футбол. Интрига будет жива в нашем чемпионате, — сказал Мостовой.

Ранее лидер РПЛ «Краснодар» потребовал перенести игру 20-го тура с «Рубином» из-за плохой погоды. При этом спортсмены из Казани не отказались от проведения матча. В конечном итоге «Рубин» одержал победу со счетом 2:1, забив дважды до перерыва.

До этого «Зенит» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 1:2. В первом тайме сине-бело-голубые открыли счет, но во втором тайме «Оренбург» переломил ход игры. «Зенит» не реализовал два пенальти.

Также «Динамо» обыграл ЦСКА со счетом 4:1. Главным героем в составе бело-голубых стал Николас Маричаль, оформивший дубль: он забил на 13-й минуте и перед самым свистком на перерыв. Голы также записали на свой счет Бителло (66-я минута) и Иван Сергеев (84-я).

