«Что же мы делаем?»: Пономарев призвал вернуть систему «весна-осень» в РПЛ Пономарев заявил, что в России невозможно играть в футбол зимой

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru призвал вернуть систему «весна-осень» в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Он считает, что в зимний период времени играть в футбол в России невозможно.

«Краснодар» вот «Рубину» проиграл, 13–15 градусов мороза было. Зимой невозможно играть в футбол! Был у нас один, в Российском футбольном союзе… Видите ли, он сказал, что нужно проводить чемпионат по системе «осень-весна». Зачем? Вся Скандинавия играет «весна-осень». Весной начали, осенью закончили, вручили призы лучших игроков, разошлись на отдых на зиму. У нас же наоборот все, — отметил экс-футболист.

Пономарев обратил внимание, что летом более благоприятные условия для игры. Кроме того, по его словам, зрители охотнее посещали бы матчи в теплый период.

Летом обычно наплыв публики, благоприятные условия. А летом мы отдыхаем, — заключил Пономарев.

Ранее «Краснодар» потребовал перенести игру 20-го тура с «Рубином» из-за плохой погоды. При этом спортсмены из Казани не отказались от проведения матча. В конечном итоге «Рубин» одержал победу со счетом 2:1, забив дважды до перерыва. Единственный гол «Краснодара» в добавленное ко второму тайму время сумел забить Джон Кордоба.