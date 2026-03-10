Булыкин оценил изменения в игре «Спартака» с приходом тренера Карседо Булыкин: у «Спартака» хорошие игроки, но в российском футболе важна атмосфера

Московский «Спартак» обладает хорошим подбором игроков, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. Но, по его мнению, главными ключами к успеху в российском футболе являются химия и атмосфера в команде. Булыкин обратил внимание, что ближайшие игры станут определяющими для главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

Вижу, что «Спартак» хорош по подбору футболистов, видны мысли. Но у нас в футболе самое главное — это команда, атмосфера, химия. Как тренер настраивает игроков перед играми. То, что видят болельщики, — это то, на что готов каждый футболист. Если не будет результата — все насмарку. Поэтому ближайшие игры станут для Карседо определяющими, — сказал Булыкин.

52-летний Карседо возглавил «Спартак» в зимнюю паузу. Под его руководством московская команда успела провести три матча: обыграла «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), а также проиграла «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

