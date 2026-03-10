Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран

Политолог Дубравский: AIPAC может направить финансовые средства против Карлсона

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) может направить финансовые средства против журналиста Такера Карлсона, который раскритиковал США после атак на Иран, заявил NEWS.ru политолог Павел Дубравский. По словам американиста, в Соединенных Штатах сильно произраильское лобби, которое традиционно влияет на конгрессменов.

Я не вижу никаких оснований, чтобы у Карлсона были проблемы из-за критики действий США в Иране. Здесь, конечно, могут отпасть рекламные контракты. Надо все-таки подчеркнуть, что произраильское лобби, организация AIPAC, действительно очень сильна [в Соединенных Штатах]. У каждого конгрессмена, кто согласен выслушивать организацию или сотрудничать с ней, есть личный представитель. И здесь, я думаю, большая часть финансовых средств будет направлена против Карлсона. Мне кажется, что уже направлена, — пояснил Дубравский.

Он отметил, что в Соединенных Штатах действует свобода слова, которая ограничивается лишь в случаях прямой угрозы безопасности. По его словам, это подтверждается недавними прецедентами в отношении главы Белого дома Дональда Трампа.

В США работает свобода слова. Она не действует, только когда это касается каких-то угроз. Например, вы возле церкви стоите и говорите, что сейчас совершите что-то плохое. Тогда свобода слова ограничена. Но мы даже видели, когда Трамп после первой каденции проиграл избирательную кампанию. Против него тогда завели уголовные дела, но при этом все равно он не оказался в тюрьме. Более того, Верховный суд США, по сути, встал на его сторону, и все дела были заморожены или отменены, — резюмировал Дубравский.

Ранее Карлсон назвал США страной, «не стоящей того, чтобы за нее воевать», если вооруженные силы государства действительно нанесли удар по иранской школе для девочек. Он также призвал тщательно расследовать данный инцидент.

