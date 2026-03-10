Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 20:05

Одна страна на Ближнем Востоке частично открыла аэропорт

ТАСС: Бахрейн впервые с 28 февраля частично разрешил полеты из Манамы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Авиационные власти Бахрейна частично возобновили полеты из международного аэропорта Манамы впервые с 28 февраля, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока. По словам собеседника, воздушное пространство королевства по-прежнему остается закрытым для большинства рейсов. Исключение сделано только для предварительно согласованных вылетов из аэропорта, расположенного вблизи столицы.

Как пояснил источник, для таких рейсов выделен один коридор, ведущий к контрольной точке на границе с воздушным пространством Саудовской Аравии. Такой режим работы предварительно установлен до 07:00 мск 11 марта. Соответствующая информация уже доведена до всех возможных пользователей воздушного пространства.

Ранее бахрейнская госкомпания Bapco Energies объявила форс-мажор из-за продолжающихся иранских атак в регионе и недавнего удара по энергоблоку дочернего НПЗ. Решение было принято на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, один человек стал жертвой и несколько получили ранения в результате удара Ирана, нанесенного по жилому зданию в центре Манамы. Как сообщили в МВД Бахрейна, под обстрел попал многоквартирный дом.

Бахрейн
аэропорты
авиация
Ближний Восток
