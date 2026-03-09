Нефтегазовая компания Бахрейна остановила работу

Бахрейнская госкомпания Bapco Energies объявила форс-мажор из-за продолжающихся иранских атак в регионе и недавнего удара по энергоблоку дочернего НПЗ, сообщает агентство BNA. Решение принято на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Представители компании отметили, что пошли на такой шаг в связи с продолжающимися ударами со стороны Ирана. Кроме того, они отметили атаку на территорию дочернего нефтеперерабатывающего предприятия Bapco Refining Company.

Ранее иранский Генеральный штаб выступил с предупреждением в адрес США после единогласного избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером, пообещав, что Вашингтон и другие враги пожалеют о любой агрессии. Военные подчеркнули, что продолжат защищать безопасность и интересы страны перед лицом вражеских заговоров, проигнорировав заявления главы Белого дома Дональда Трампа о неприемлемости этой кандидатуры.

Кроме того, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран может ответить на убийство аятоллы Али Хаменеи ликвидацией президента США. По словам иранского представителя, такой шаг рассматривается как возможный вариант возмездия.