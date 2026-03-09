Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 11:16

Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби

Фото: Shutterstock/FOTODOM
По меньшей мере два человека получили ранения при падении обломков после перехвата воздушных целей системами ПВО в Абу-Даби, пишет Emirates News Agency со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата. Пострадали двое граждан — Иордании и Египта.

Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидировали последствия двух инцидентов, вызванных падением обломков в двух местах после успешного перехвата [целей] системами ПВО, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана провели масштабную атаку с использованием беспилотников по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Пресс-служба вооруженных сил республики отметила, что речь идет о базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагере Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационных станциях стратегического объекта Сдот-Миха.

В Саудовской Аравии между тем перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана в сторону авиабазы имени принца Султана, где размещены саудовские и американские военные. Снаряд упал в ненаселенном районе, жертв и разрушений удалось избежать.

Абу-Даби
ПВО
пострадавшие
ОАЭ
Ближний Восток
