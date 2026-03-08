Зимняя Олимпиада — 2026
Саудовские системы ПВО защитили базу принца Султана от разгрома

Саудовская ПВО сбила направленную на базу принца Султана баллистическую ракету

Саудовская Аравия отразила очередную атаку со стороны Ирана с использованием баллистической ракеты, сообщило Министерство обороны королевства. Она была запущена в направлении авиабазы имени принца Султана, расположенной к юго-востоку от Эр-Рияда.

На базе дислоцированы как саудовские, так и американские военные силы. По данным властей, ракета упала в ненаселенном районе, жертв и разрушений удалось избежать.

Атака на базу произошла на фоне массированных ударов Ирана по объектам США и их союзников в регионе. Иранские официальные лица заявляют, что удары направлены исключительно против американских военных объектов и не должны рассматриваться как враждебные действия в отношении стран Персидского залива.

До этого Саудовская Аравия отразила другое нападение со стороны Ирана. Тогда Тегеран использовал две баллистические ракеты для поражения целей.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана провели масштабную атаку с использованием беспилотников по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Пресс-служба вооруженных сил Республики сообщила, что речь идет о базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагере Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационных станциях стратегического объекта Сдот-Миха.

Саудовские системы ПВО защитили базу принца Султана от разгрома
