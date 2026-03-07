Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 08:03

Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты Ирана

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты Ирана в своем воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Отмечается, что они планировали ударить по авиабазе имени принца Султана.

Две баллистические ракеты, которые должны были ударить по авиабазе имени принца Султана, уничтожены, — сказано в сообщении.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об ответных действиях, атаковав объекты в Израиле, а также цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее Центральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» заявил, что удар Ирана по месту дислокации американских военных в Бахрейне привел к большому числу погибших и раненых.

До этого в штабе войск ПВО Ирана объявили, что республика атаковала военный лагерь Вооруженных сил США Аль-Удайри в Кувейте. Для ударов были использованы беспилотники-камикадзе.

Иран
ракеты
удары
Саудовская Аравия
