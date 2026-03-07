Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 08:12

Российские военные ударили по системам РЭБ и позициям ВСУ у Орехова

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» атаковали системы радиоэлектронной борьбы и позиции операторов дронов ВСУ в районе города Орехова Запорожской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты с позывным Немец. По его словам, все цели были ликвидированы.

Расчеты FPV нанесли комбинированный удар по местам дислокации систем РЭБ и по позициям операторов БПЛА ВСУ на позициях противника в районе города Орехова. Все выявленные цели поражены, — сказал Немец.

Ранее группировка войск «Север» отчиталась об уничтожении 29 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки. Также российские военные ликвидировали 17 тяжелых квадрокоптеров R-18 и американский бронетранспортер М113. Потери противника превысили 210 человек.

До этого штурмовики группировки «Север» обнаружили в Харьковской области «подземный город» ВСУ с сетью тоннелей. Скрытые ходы соединяли пулеметные точки и дома в селе Графском. Российские бойцы перерезали коммуникации, сорвав отступление украинских подразделений.

ВС РФ
ВСУ
дроны
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Приднестровья отреагировал на лишение сограждан молдавских паспортов
Жителей российского региона эвакуировали из-за дрона ВСУ
Повреждения ж/д инфраструктуры задержали восемь поездов в Москву
«Наряжаться в юбку и танцевать»: Мирошник оценил отчаянные шаги Зеленского
«Не надо раскачивать лодку»: в МИД РФ сделали предупреждение США
Россиян предупредили о схемах мошенников к 8 Марта
США уличили в желании извлечь выгоду из опыта Украины в СВО против Ирана
«Продавцы тюльпанов» обманули россиянина перед 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 марта: инфографика
Катар установил дедлайн на полеты в свои аэропорты
Раскрыта новая схема мошенников с путевками для детей
Российские военные ударили по системам РЭБ и позициям ВСУ у Орехова
Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты Ирана
Известный российский хоккеист «схлопотал» удаление за удар клюшкой по лицу
Конец монополии: покупателей завалят скидками на маркетплейсах — что будет
Составлены советы, как освободить память на телефоне без удаления файлов
Офицер ВМС озвучил потери бразильских наемников ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 124 БПЛА
Попытка проскочить дорогу на красный закончилась для подростков трагедией
В СФ рассказали о мошенничестве с QR-кодом от якобы ФНС
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.