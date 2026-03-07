Российские военные ударили по системам РЭБ и позициям ВСУ у Орехова

Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» атаковали системы радиоэлектронной борьбы и позиции операторов дронов ВСУ в районе города Орехова Запорожской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты с позывным Немец. По его словам, все цели были ликвидированы.

Расчеты FPV нанесли комбинированный удар по местам дислокации систем РЭБ и по позициям операторов БПЛА ВСУ на позициях противника в районе города Орехова. Все выявленные цели поражены, — сказал Немец.

Ранее группировка войск «Север» отчиталась об уничтожении 29 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки. Также российские военные ликвидировали 17 тяжелых квадрокоптеров R-18 и американский бронетранспортер М113. Потери противника превысили 210 человек.

До этого штурмовики группировки «Север» обнаружили в Харьковской области «подземный город» ВСУ с сетью тоннелей. Скрытые ходы соединяли пулеметные точки и дома в селе Графском. Российские бойцы перерезали коммуникации, сорвав отступление украинских подразделений.